«Honteux», la sortie que Mbappé n'a pas vu venir

Axel Cornic

Alors que le Paris Saint-Germain cartonne en cette fin de saison, Kylian Mbappé et le Real Madrid traversent une période compliquée. C’est notamment le cas en Ligue des Champions, avec une cinglante défaite face à Arsenal lors du quart de finale aller (3-0) et une prestation plus que décevante de la part de l’attaquant français.

Le départ de Kylian Mbappé ne s’est pas fait sans remous au PSG. Mais ce n’est rien comparé à son arrivée au Real Madrid avec des débuts très loin des attentes et surtout, un rôle pas toujours bien défini aux côtés de Vinicius Jr ou encore Rodrygo. Et les débats ne sont pas terminés...

« J'ai dit qu'il ne reviendrait jamais à son meilleur niveau »

Car après un hiver plutôt concluant, Mbappé semble retombés dans ses travers ! Attendu au tournant lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal, la star du Real Madrid est totalement passée à côté. « Mbappé ? J'ai dit au moment où il était dans le trou que je pensais qu'il ne reviendrait jamais à son meilleur niveau, je suis un peu tenté de redire ça » a analysé Pierre Ménès, sur sa chaine YouTube.

« C'est vraiment problématique »

« Son match à Arsenal est honteux sur le plan physique » a poursuivi l’ancien consultant de Canal+, au sujet de Kylian Mbappé. « Ce n'est pas normal d'être aussi rapide, d'avoir 26 ans et d'être aussi creux dans l'investissement défensif surtout quand tu es dans une équipe qui prend le bouillon comme ça. C'est vraiment problématique. Il n'y a pas que ça maintenant ».