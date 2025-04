OM : Le transfert qui les rend fous !

Axel Cornic

Parmi les meilleurs joueurs de la saison, Luis Henrique pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Plusieurs clubs le suivraient de près et c’est notamment le cas de l’Inter, du Bayern Munich ou encore de Newcastle, avec les dirigeants marseillais qui rêvent d’un très gros coup pour une vente qui pourrait être bouclée autour des 30M€.

Très critiqué en ce moment, Luis Henrique n’en reste pas moins l’une des très belles surprises de la saison. Roberto De Zerbi a réussi à totalement relancer l'attaquant de formation à un poste inédit de milieu droit et ça pourrait ben sourire à l’OM, avec un transfert qui pourrait rentrer dans l’histoire du club.

L’Inter craque pour Luis Henrique

Depuis plusieurs jours, la presse italienne et française parle d’un possible transfert autour des 30M€ pour le Brésilien, ce qui le ferait rentrer dans le top des meilleures ventes de l’histoire de l’OM. Pour retrouver un tel coup il fait en effet remonter à juillet 2007, avec le transfert de Franck Ribéry vers le Bayern Munich. Et si l’on en croit les dernières indiscrétions de TMW de l’autre côté des Alpes, les Marseillais pourront compter sur l’Inter, qui verrait en Luis Henrique un potentiel énorme coup pour lancer son mercato estival 2025.

« C'est un bon joueur, mais il y a beaucoup de footballeurs qui sont dans nos carnets »

Récemment interrogé sur un possible intérêt pour le joueur de l’OM, le président de l’Inter n’a en tout cas pas fermé la porte. « C'est un bon joueur, mais il y a beaucoup de footballeurs qui sont dans nos carnets. Il est certainement trop tôt pour tirer une conclusion maintenant » a expliqué Giuseppe Marotta. « Notre prochain mercato ? Pour construire une équipe gagnante, il faut des caractéristiques spécifiques. Il faut des profils variés, il faut rajeunir l'effectif mais on ne dédaigne pas les joueurs expérimentés ».