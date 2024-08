Mercato - Real Madrid : Vinicius Jr répond à l’Arabie Saoudite

Alexis Brunet

Cette saison, le Real Madrid peut se permettre d’aligner en attaque Kylian Mbappé mais aussi Vinicius Jr, deux des meilleurs attaquants du monde. Toutefois, certaines rumeurs affirment dernièrement que ce duo pourrait vite voler en éclat, car l’Arabie saoudite aurait fait du Brésilien sa priorité et serait prête à lui offrir un pont d’or. Mais que les supporters madrilènes se rassurent, ce dernier n’a pas pour intention de quitter l’Espagne prochainement.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé avait besoin de changement cet été. Le Français a décidé de rejoindre le Real Madrid, le club qui le faisait rêver depuis petit. Le champion du monde a donc débarqué au sein d’un des plus grands vestiaires de la planète, composé de nombreuses stars. En attaque, l’ancien Parisien évoluera notamment avec Vinicius Jr, qui est le leader offensif de la Casa Blanca depuis quelques saisons maintenant.

L’Arabie saoudite est prête à offrir un pont d’or à Vinicius Jr

Vinicius Jr et Kylian Mbappé vont donc affoler ensemble les défenses d’Espagne et d’Europe, mais pendant combien de temps ? En effet, le Brésilien pourrait ne pas s’éterniser du côté du Real Madrid, car il est la cible de l’Arabie saoudite. Selon les informations d’El Chiringuito, le pays du Golfe pourrait proposer 500M€ à la Casa Blanca pour acquérir son attaquant brésilien. De plus, un salaire d’un milliard d’euros sur quatre ou cinq saisons pourrait être offert à Vinicius Jr.

Vinicius Jr veut rester au Real Madrid

Si la proposition de l’Arabie saoudite a de quoi être tentante d’un point de vue financier, elle ne devrait pas faire flancher Vinicius Jr. Lors d’une interview à CNN, le Brésilien a déclaré se sentir bien au Real Madrid et s’imaginer encore rester longtemps au sein du club espagnol. « J'ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, alors je chéris chaque moment comme si c'était le dernier. Tout le monde veut gagner pour la meilleure équipe de la planète, et pouvoir jouer avec les meilleurs, marquer autant de buts dans autant de finales et pouvoir aider autant... Je n'ai que 24 ans et je veux continuer comme ça pendant encore longtemps et écrire l'histoire de cette grande équipe dans laquelle je joue aujourd'hui. Tout le monde n'a pas cette chance, c'est pourquoi je parle de profiter de chaque instant sous ce maillot. »