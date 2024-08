Mercato - PSG : Le transfert d’une star en stand-by ?

Thomas Bourseau

L’horloge tourne et le dénouement du mercato approche à grands pas. Et toujours pas d’attaquant de recruté au PSG malgré ses quatre renforts estivaux. Le feuilleton Victor Osimhen anime le marché des transferts et l’actualité du Paris Saint-Germain, mais le10sport.com vous assurait dès le mois de juillet que le champion de France n’en voulait pas. Et la tendance se confirme grandement ces dernières heures pour le buteur du Napoli.

Victor Osimhen (25 ans) va-t-il faire son retour en Ligue 1 ? Après quatre saisons au Napoli dont une où il a été meilleur buteur de Serie A avec en prime un Scudetto en 2022/2023, l’attaquant nigérian est annoncé sur le départ depuis le début du mercato. Son entraîneur Antonio Conte a même publiquement assuré qu’Osimhen disposait d’un bon de sortie de la part des dirigeants napolitains.

Luis Campos ne veut pas d’Osimhen au PSG

Néanmoins, le marché des transferts touche à sa fin et son verdict tombera le 30 août prochain. A ce jour, aucun club n’est sur le point de s’attacher ses services. Chelsea se serait retiré de l’équation ces derniers jours comme The Sun l’a révélé lorsque pour ce qui est du PSG, le10sport.com vous dévoilait dès le 21 juillet dernier qu’aucune discussion n’avait été amorcé entre les parties concernées. Bien que Luis Campos était derrière son transfert au LOSC en 2019, l’actuel conseiller football du Paris Saint-Germain ne souhaite pas le recruter au PSG selon nos informations exclusives. Et ce, bien que la presse fait écho d’un intérêt toujours existant du champion de France.

Pas de contact avec Osimhen, transfert en attente pour le Nigérian

Sur son compte X, le journaliste Abdellah Boulma a fait un point sur le feuilleton Victor Osimhen. Selon ses informations, il n’y aurait pas la trace d’un moindre contact entre le Paris Saint-Germain et Naples au sujet d’un transfert de Victor Osimhen. Reste à savoir si d’ici la clôture du mercato, la donne s’inversera désormais…