Mercato : Le PSG va boucler un transfert à 62M€

Dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG souhaite encore recruter, mais surtout vendre certains joueurs. C’est notamment le cas de Manuel Ugarte, qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Manchester United le piste depuis plusieurs semaines et les deux clubs seraient enfin parvenus à un accord, autour des 62M€.

Il ne reste plus que quelques jours aux clubs français pour boucler leur mercato. En effet, le marché des transferts ferme ses portes le 30 août à 23h et après, il ne sera possible que de vendre des joueurs dans les championnats où le marché est encore ouvert. Le PSG a donc encore peu de temps pour trouver une porte de sortie à certains de ses indésirables, notamment au milieu de terrain.

Le PSG et Manchester United ont trouvé un accord pour Manuel Ugarte

Cet été, le PSG a décidé de mettre le paquet pour s’offrir João Neves. Le club de la capitale a recruté le crack du Benfica Lisbonne pour 70M€ bonus compris, ce qui a ravi Luis Enrique. Le coach parisien souhaite aligner le Portugais au sein de son milieu de terrain, lui qui est vu comme le parfait remplaçant à Manuel Ugarte. L’Uruguayen est sur le départ de Paris, car comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United tente de le recruter depuis plusieurs semaines. Cela serait désormais chose faite, puisque selon le journaliste Romain-Collet Gaudin, les dirigeants mancuniens auraient trouvé un accord avec leurs homologues parisiens pour un transfert de l’ancien joueur du Sporting Lisbonne aux alentours des 62M€ bonus compris (52M€ plus 10M€ de bonus). RMC Sport abonde également dans ce sens, en précisant qu’Ugarte a eu l’autorisation du PSG pour voyager en Angleterre et qu’il devrait passer sa visite médicale et signer son contrat prochainement.

Soler, le prochain à rejoindre l’Angleterre ?

Manuel Ugarte devrait donc prochainement rejoindre l’Angleterre et il pourrait rapidement être imité par l’un de ses coéquipiers à Paris. En effet, Carlos Soler est en discussions depuis plusieurs semaines avec West Ham. L’Espagnol est très tenté par cette proposition, qui lui permettrait d’avoir plus de temps de jeu qu’au PSG. Affaire à suivre...