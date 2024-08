Mercato - PSG : Paris craint la fake news pour ce transfert de dernière minute !

Thomas Bourseau

Nous sommes dans la dernière ligne droite du mercato qui rendra son verdict le 30 août au soir. Le PSG dispose donc d’une marge de manœuvre restreinte pour boucler le départ de Milan Skriniar qui accepterait à présent son sort. L’international slovaque aurait, selon la presse italienne, contacté Antonio Conte dans le cadre d’un potentiel transfert au Napoli. Toutefois, le Paris Saint-Germain n’y croirait pas en interne. Explications.

Milan Skriniar (29 ans) se serait fait une raison. Initialement convaincu qu’il allait rester au PSG au vu de l’absence de communication de la part du club sur son avenir et un éventuel transfert comme il l’avouait en interview pour L’Équipe le 6 juin dernier, le défenseur central de 29 ans pourrait plier bagage avant la fin du mercato seulement une année après son arrivée.

Une conversation téléphonique entre Skriniar et Conte ?

Et maintenant, quel avenir pour l’expérimenté international slovaque ? Le journaliste de Sportitalia Tancredi Palmeri dévoilait dans la nuit de dimanche à lundi que Milan Skriniar aurait contacté par téléphone Antonio Conte, son ex-entraîneur à l’Inter, dans le but de prendre la température pour une éventuelle venue au Napoli, nouveau club de l’entraîneur italien. De quoi donner de l’espoir au PSG et à Luis Enrique qui comptent se séparer de lui avant la fin du mercato le 30 août prochain ? Pas vraiment.

Le PSG ne croit pas en la piste Napoli pour Skriniar !

Selon les informations de L’Équipe, il serait vrai que la cote de Milan Skriniar resterait importante après ses sept saisons passées de l’autre côté des Alpes. Toutefois, Skriniar ne ferait plus tourner les têtes des dirigeants des plus grands clubs de Serie A. Pour ce qui est du Napoli, le comité directeur du PSG ne croirait pas en coulisses à la véracité des informations l’envoyant à Naples et à un quelconque intérêt du champion de Serie A 2022/2023. Il ne reste plus que quelques jours au Paris Saint-Germain afin de trouver preneur pour le défenseur qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique.