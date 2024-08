Mercato : Il accepte son transfert, le PSG entre dans le money time !

Thomas Bourseau

Une saison et puis s’en va ? Recruté par Luis Campos avant la nomination de Luis Enrique en juillet 2023, Milan Skriniar ne fait déjà plus partie des plans du tacticien espagnol au Paris Saint-Germain. Et alors qu’il avait publiquement fait part de sa volonté de poursuivre au sein du club de la capitale, le Slovaque serait revenu sur sa décision à quatre journées pleines de la clôture du mercato estival…

Milan Skriniar (29 ans) débarquait enfin au PSG l’été dernier après plusieurs années de spéculations et de tentatives vaines de la part du club de la capitale. Que ce soit sous Leonardo voire même Antero Henrique, les rumeurs liant le défenseur slovaque au Paris Saint-Germain ont traversé les époques et les directeurs sportifs. Et au final, c’est Luis Campos qui a été le dirigeant ayant réussi à l’attirer à Paris en tant qu’agent libre à la dernière intersaison. Et le PSG a finalement bien fait de patienter puisque certains salariés auraient été prêts à débourser 70M€ à l’hiver 2023 afin de racheter les six derniers mois de l’ancien contrat de l’ex-joueur de l’Inter comme le journaliste Loïc Tanzi l’a affirmé sur son compte X la semaine dernière.

«Je veux rester à Paris bien sûr, j'ai encore quatre ans de contrat»

L’Équipe souligne dans ses colonnes du jour que Milan Skriniar était un recrutement signé Luis Campos avant même que Luis Enrique hérite de l’effectif de Christophe Galtier le 5 juillet 2023. Certes, l’entraîneur espagnol s’est plus que régulièrement appuyé sur la recrue défensive parisienne pendant la première partie de saison, jusqu’à sa blessure début janvier, mais à son retour, Skriniar n’a jamais pu retrouvé son ancien statut. Pas de quoi l’alarmer puisqu’il confiait avant le coup d’envoi de l’Euro à la mi-juin pour L’Équipe souhaiter continuer son aventure au PSG. « Je veux rester à Paris bien sûr, j'ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m'étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m'a rien dit au club sur un départ éventuel ».

Skriniar a compris qu’il lui fallait finalement partir

Cependant, le temps a fait son œuvre. Laissé sur le banc de touche pour la première du PSG en Ligue 1 le 16 août au Havre (4-1) et même pas retenu par Luis Enrique pour la démonstration parisienne face à Montpellier vendredi dernier (6-0), Milan Skriniar a compris le message : son entraîneur ne compte clairement plus sur lui. Au fil du mercato, le Slovaque avait déjà décelé certains indices assez clairs de sa destinée au Paris Saint-Germain. Ce serait désormais décidé, Skriniar est prêt à tourner la page. Reste à savoir si d’ici le vendredi 30 août, date butoir du mercato estival, le comité directeur du PSG parviendra à se séparer de Milan Skriniar.