Mercato : Deux nouveaux transferts, que doit faire le PSG ?

Après seulement un an à Paris, Milan Skriniar devrait quitter le PSG dans les prochains jours. Le défenseur slovaque devrait rejoindre Al-Nassr, qui a proposé une offre au club parisien. Alors que le numéro 37 se dirige vers la sortie, un nouveau défenseur pourrait débarquer dans la capitale, mais également un nouvel attaquant. Selon vous, à quel poste les Rouge et Bleu doivent recruter en priorité ?

« Je n’y ait pas prêté attention. Mais, ça m’a glacé quand ma femme, mon père, ma mère, mon frère m’ont posé la question. Je n’ai rien entendu de tel de la part de l’entraîneur ou du directeur sportif du club. Personne ne m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club. La blessure m’a ralenti, mais j’avance. Je suis bien à Paris, je n’ai jamais regretté d’avoir franchi le pas. C’est un excellent club à tout point de vue ». Au début de la reprise de l’entraînement en juillet dernier, Milan Skriniar affirmait auprès de l’Equipe que son intention était de rester au PSG pour une saison de supplémentaire.

Skriniar sur le départ, le PSG vise un nouveau défenseur

Mais force est de constater que Luis Enrique ne compte plus du tout sur le défenseur central de 29 ans, qui n’a pas été convoqué pour les deux premiers matchs de la saison face au Havre (1-4) et face à Montpellier (6-0). Ce lundi après-midi, le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs révélé que le club saoudien d’Al-Nassr avait formulé une offre au PSG pour Skriniar, et que le club parisien l’avait accepté. Le journaliste précisait également qu’avec cette vente du Slovaque, le PSG pourrait désormais recruter un nouveau défenseur central.

Un nouvel attaquant au PSG ?

Alors que le mercato estival touche à sa fin, le PSG pourrait donc accueillir une nouvelle recrue en défense. Mais avec la blessure et l’indisponibilité de trois mois de Gonçalo Ramos, le club parisien pourrait également se laisser tenter par la venue d’un avant-centre supplémentaire. Pour rappel, le nom de Victor Osimhen revient avec insistance, l’attaquant nigérian de Naples souhaitant absolument signer en faveur du club de la capitale.

