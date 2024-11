Mercato - OM : Coup dur pour les finances de McCourt ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Placardisé depuis l'été dernier à l'OM, Chancel Mbemba n'est plus jamais ressorti du loft et attend patiemment de trouver une solution pour se relancer loin du club phocéen. Selon les révélations de L'EQUIPE, le défenseur congolais aurait repoussé une approche de Montpellier en octobre, ce qui aurait pourtant permis de soulager les finances de Frank McCourt, le propriétaire de l'OM. Explications.

Au même titres que d'autres éléments indésirables tels que Samuel Gigot, Jordan Veretout, Pau Lopez ou encore Azzedine Ounahi, Chancel Mbemba s'est retrouvé poussé vers la sortie par la direction de l'OM lors du dernier mercato estival. Les autres ont réussi à trouver preneur sur le marché, seul le robuste défenseur central congolais de 30 ans est resté bloqué au club alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. En attendant de pouvoir partir, soit cet hiver soit libre en fin de saison, Mbemba vit donc un calvaire à l'OM.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« J’espère partir en janvier »

Dans un entretien accordé à Canal + Afrique ces derniers jours, Mbemba a évoqué sa situation à l'OM : « Comment je fais pour tenir? Dans la vie il faut travailler, c’est le plus important. Le plus important est de rester courtois, j'ai un contrat avec mon club. Tout le monde le sait: je me suis donné à fond. Moi, je travaille (…) J’ai un contrat avec Marseille. J’espère partir en janvier, quand Dieu le veut. Mais quand Dieu ne décide pas… ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. Mais le plus important, c’est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde ». Pourtant, l'ancien joueur du FC Porto avait récemment une porte de sortie...

Mbemba a refusé Montpellier

Selon les révélations de L'EQUIPE, Montpellier aurait approche Chancel Mbemba fin octobre afin de le relancer, mais le défenseur de l'OM a repoussé l'offre du MHSC. Une opportunité qui aurait pourtant pu lui permettre de se relancer, mais qui aurait surtout permis à la direction de l'OM et à son propriétaire, Frank McCourt, d'économiser un gros salaire (3,84M€ par an) et même, éventuellement, de percevoir une petite indemnité de transfert. Il n'en est rien...