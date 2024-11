Un grand nom arrive au Paris FC, le PSG est menacé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impliqué dans le rachat du PFC avec la famille Arnault, Red Bull est actionnaire minoritaire du club parisien. Et un homme bien connu du football mondial a justement rejoint la marque autrichienne il y a quelques mois, à savoir Jurgen Klopp. Et Antoine Arnault confirme que l’ancien coach de Liverpool est très attiré par ce projet, notamment dans la perspective de concurrencer le PSG pour s’imposer comme le second grand club parisien.

Par le biais d’une conférence de presse, le Paris FC a officialisé le rachat du club et la nouvelle répartition de son capital. Ainsi, la famille Arnault devient actionnaire majoritaire du PFC à hauteur de 52% avant d’attendre les 85% d’ici 2027 en absorbant les parts de Pierre Ferracci, l’actuel président. Mais ce n’est pas tout. En effet, Red Bull intègre également ce projet en obtenant 11% du capital. L’idée est de s’appuyer sur l’expertise du groupe autrichien qui a déjà fait ses preuves dans le sport. Ce sera également l’occasion de profiter du talent de Jurgen Klopp, nommé récemment directeur du football monde du groupe Red Bull. Antoine Arnault assure même que l’ancien coach de Liverpool est très excité à l’idée de lancer un projet qui a pour but d’installer un second grand club à Paris aux côtés du PSG.

Klopp, le nouvel homme fort du PFC pour concurrence le PSG

« Alors je ne veux pas parler à sa place mais en effet, quand on a discuté l'autre jour Jürgen Klopp et moi, c'est ce que j'ai senti. Mais c'est assez logique. Finalement c'est vrai que quand on regarde le projet tel qu'il existe aujourd'hui, il y a une anomalie à Paris. Le fait d'avoir un seul grand club, immense certes, mais un seul club. On est la seule grande ville en Europe à n'en avoir qu'un. La plupart des grandes villes en ont deux parfois; plutôt entre cinq et dix en ce qui concerne Londres par exemple. Oui il est excité », assure-t-il dans une interview accordée à RMC, avant de poursuivre.

«Oui il est excité»

« Il y a à la fois le côté sportif qui l'excite mais aussi je pense le côté création d'une autre histoire, construction d'autre chose autour de ce grand projet parisien ne serait-ce qu'en termes de construction de marques. Là-dessus, on en connaît un petit rayon, si je peux me permettre modestement. C'est extraordinaire, c'est hyper galvanisant de se dire on va pouvoir, à travers une marque magnifique en plus, Paris Football Club, construire à la fois sportivement mais aussi en termes de développement, une marque mondiale pour les années à venir », ajoute Antoine Arnault.