Séisme au Paris FC, la réaction d’Emmanuel Macron dévoilée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En partenariat avec le groupe Red Bull, la famille Arnault va racheter le Paris FC. Emmanuel Macron, bien que proche des principaux acteurs, n'a appris l'acquisition qu'après sa fuite dans les médias comme l’ont expliqué le président du PFC Pierre Ferracci et Antoine Arnault, futur représentant d'Agache au sein du Conseil d’administration du club.

Troisième fortune mondiale, la famille Arnault va racheter le Paris FC, s’associant au groupe Red Bull dans ce nouveau projet. L’actuel leader de Ligue 2 va donc revoir ses ambitions à la hausse et pourrait, à terme, faire de l’ombre au PSG, l’unique club majeur dans la capitale, une anomalie quand on regarde la situation dans les autres grandes villes d’Europe comptant au moins deux formations importantes. Malgré sa bonne entente avec Bernard Arnault, et sa relation proche avec le président du PFC Pierre Ferracci, le père de Marc Ferracci qui n’est autre que le ministre délégué chargé de l’Industrie dans le gouvernement de Michel Barnier et son témoin de mariage, Emmanuel Macron n’a pas été mis dans la confidence.

Paris FC : La famille Arnault va déjà battre un énorme record https://t.co/C7ZLBjpDks pic.twitter.com/rYXx04Cj99 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Nous lui avons annoncé cet investissement le jour de la fuite dans les médias »

Récemment invité de la chaîne L’Équipe pour présenter le nouveau projet du Paris Football Club, Pierre Ferracci avait affirmé que le Chef de l’État n’était pas informé jusqu’aux premières fuites dans la presse : « Je sais qu’il y en a qui fantasment dessus, je pense que le président de la République a d’autres chats à fouetter. Je l’ai informé, comme Antoine Arnault, le soir de la publication par L’Équipe ». Interrogé par Le Figaro mercredi, le fils de Bernard Arnault confirme, expliquant qu’il n’a pas été encouragé dans sa démarche par le président de la République : « Non, nous lui avons annoncé cet investissement le jour de la fuite dans les médias (9 octobre). Le président de la République a accueilli la nouvelle d’une très bonne oreille, et il est, je sais, ravi de cet investissement. Honnêtement, je n’ai croisé pour l’instant personne qui trouvait que c’était une mauvaise idée pour le football français. C’est plutôt bien de voir qu’il y a une famille française qui décide d’investir en France pour essayer de créer une autre histoire. »

« Je n’ai pas osé dire au chef de l’Etat que si on l’informait, tout Paris serait au courant »

D’après les informations divulguées dans Le Monde, Emmanuel Macron a bien été mis au courant de ce rachat le soir du 9 octobre, date des révélations du quotidien L’Équipe. Pierre Ferracci fut alors appelé par le Président quelques heures plus tard : « Pourquoi tu ne m’as rien dit ? », phrase dite sur un ton moins amical que d’habitude, explique le journal. « Je n’ai pas osé dire au chef de l’Etat que si on l’informait, tout Paris serait au courant », se justifie aujourd’hui Pierre Ferracci.