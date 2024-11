Mercato XXL au Paris FC ? La famille Arnault fait une annonce déterminante !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le rachat du Paris FC par la famille Arnault suscite de grandes attentes, mais les futurs propriétaires ne veulent pas brûler les étapes. Contrairement au PSG, qui avait rapidement enflammé le mercato, le club privilégiera la formation à l'achat de stars, avec pour objectif la montée en Ligue 1, comme l'explique Antoine Arnault.

L’arrivée de la famille Arnault au PFC est déjà source de fantasmes. Avec la troisième fortune mondiale à sa tête, l’autre club de la capitale revoit largement ses ambitions à la hausse et pourra, s’il le souhaite, animer le mercato à l’avenir. Mais à l’inverse du PSG, qui avait rapidement marqué les esprits en enrôlant plusieurs joueurs de taille à l’instar de Javier Pastore, Thiago Motta ou encore Maxwell, le Paris Football Club entend davantage miser sur la formation que sur les stars.

« Des stars ? Ce n’est pas l’idée aujourd’hui »

« Ce n’est pas l’idée aujourd’hui, répond Antoine Arnault, interrogé par Le Figaro sur le recrutement de stars pour viser la Ligue des champions. Évidemment, il faut rêver dans la vie. Je rêve de la Ligue des champions comme n’importe quel supporter. Simplement, il faut être réaliste. Aujourd’hui, notre objectif, c’est la montée en L1, pas la Ligue des champions. »

« On n’est pas un fonds d’investissement mais une famille »

« Il ne faut pas brûler les étapes dans le sport. Sinon, on se blesse. Et je n’ai pas envie qu’on se blesse. Nous allons faire les choses bien car nous ne sommes pas dans l’urgence. On n’est pas un fonds d’investissement mais une famille qui sait travailler le temps long avec nos maisons et qui va faire exactement la même chose sur ce projet », annonce le futur représentant d'Agache au sein du Conseil d’administration du club, désireux de miser sur les jeunes talents franciliens.