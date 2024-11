Mercato - OM : La presse italienne annonce un transfert surprise à 0€ !

Arnaud De Kanel

Spécialiste du recrutement de joueurs en fin de contrat, l'OM a flairé son prochain coup. Ce lundi matin, la presse italienne révèle un intérêt prononcé des dirigeants phocéens pour Renato Marin, jeune portier de l'AS Roma qui sera libre à l'issue de la saison. Une piste inattendue.

L'OM n'est pas le club le plus riche du monde, loin de là. Alors, les dirigeants, Pablo Longoria et Medhi Benatia en tête, sont à l'affut de la moindre opportunité. Ce fut le cas encore cet été avec Adrien Rabiot, arrivé libre après la fin de son contrat avec la Juventus. Et l'OM serait visiblement prêt à rééditer le coup en Serie A.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

L'OM se penche sur un gardien

Malgré les arrivées de Geronimo Rulli et de Jeffrey de Lange, l'OM ne serait pas fermé à l'idée de recruter un nouveau gardien dans les prochains mois. Ce lundi, Tuttosport révèle que le club phocéen s'intéresserait à Renato Marin. Le portier de 19 ans sera libre de s'engager où il le souhaite à la fin de la saison s'il ne prolonge pas avec l'AS Roma.

Une forte concurrence pour marin

L'OM n'est pas le seul club prêt à saisir cette opportunité. Tuttosport annonce que la Juventus serait le club le plus intéressé à ce jour. L'Inter Milan et Liverpool suivent également de près Renato Marin.