Mercato - OM : Le départ de Rabiot déjà annoncé ?

Arnaud De Kanel

Adrien Rabiot a rejoint l'OM au mois de septembre et il a paraphé un contrat jusqu'en 2026. Honorera-t-il ses deux années de contrat ? Prolongera-t-il une fois son expiration ? Daniel Riolo a sa petite idée à ce sujet et ça ne devrait pas plaire aux supporters phocéens.

L'OM a frappé un grand coup en obtenant la signature d'Adrien Rabiot. L'international tricolore était très courtisé en raison de sa situation contractuelle, et il représentait pour de nombreux clubs, une opportunité en or. C'est finalement l'OM qui l'a saisi avec un contrat d'une durée de deux ans. De quoi envisager une longue histoire entre les deux parties ?

«Je fonctionne à l’instinct»

Adrien Rabiot a refusé de se projeter sur son avenir à l'OM. Questionné par Téléfoot, l'international tricolore a répondu : « Je ne sais pas, je fonctionne à l’instinct. Cela dépendra aussi de comment ça se passe, de ce que je ressens sur cette saison-là. Si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, plus loin. Je suis un compétiteur et je veux aussi avoir les meilleurs joueurs autour de moi qui soient capables d’emmener cette équipe très loin. il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais, en tout cas, à chaque fois que j’entrerai sur le terrain avec le maillot de l’Olympique de Marseille, je donnerai 100% pour aller le plus loin possible. » Daniel Riolo est persuadé qu'il quittera l'OM rapidement.

«Il ne s'attachera à rien du tout»

« Il ne s'attachera pas plus à Marseille, quoi qu'il en dise, même si Marseille a envie de croire à la belle histoire, il ne s'attachera à rien du tout, parce que c'est son histoire à lui. Il gérera sa carrière dès la fin de cette saison. S'il devait être sollicité, je pense qu'il se posera la question de partir, selon comment ça tourne ou pas », a lâché Riolo dans l'After Foot.