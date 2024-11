OM - PSG : Riolo dézingue Rabiot après ses attaques !

Arnaud De Kanel

Adrien Rabiot fait encore parler de lui. Dimanche, lors d'un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain de l'OM a répondu aux supporters du PSG qui l'attaquent depuis sa signature avec le club phocéen. Cette sortie médiatique n'a pas été du goût de Daniel Riolo, pas tendre avec l'ancien joueur de la Juventus.

Alors qu'il était courtisé par les plus grands clubs européens, Adrien Rabiot a joué la montre et il s'est finalement engagé en faveur de l'OM au mois de septembre. Une signature qui a forcément fait l'effet d'une bombe à Paris puisque l'international tricolore a été formé au PSG. Depuis, les supporters parisiens l'ont mauvaise et ils multiplient les attaques à l'encontre de Rabiot. Ce dernier a donc lâché ses quatre vérités sur Téléfoot.

Rabiot allume le PSG

« Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeau. On n’a pas été plus que ça derrière moi alors que… Maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire ‘on l’a bichonné’, si, ça… Faut arrêter… Il n’y a rien eu. Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie. J’ai pris cette décision. La seule chose que je ne comprends pas c’est le manque de respect. On peut ne pas être content, on peut être déçu, mais c’est le manque de respect et l’irrespect sur les réseaux. Ça c’est quelque chose que je n’accepte pas. Ça m’a touché, ça m’a fait mal ? C’est un peu triste de voir ces choses-là, ça reste que du football. Il y a d’autres choses plus importantes. C’est surtout ce manque de respect qui m’attriste, plus pour les autres que pour moi. Après, que j’ai pu décevoir certaines personnes qui étaient attachées à moi, qui avaient l’image Rabiot/PSG, je peux le comprendre », a déclaré Adrien Rabiot. Une tirade qui est remontée jusqu'aux oreilles de Daniel Riolo, furieux après le milieu de terrain marseillais.

«Il veut quoi Rabiot ?»

« C'est normal non ? Il n'y a rien de surprenant. Il veut quoi Rabiot ? Il a joué au PSG, il a fait son nombre de matchs. Quand il méritait d'être titulaire, et il l'a beaucoup été. Je ne comprends pas, il reproche aux gens éventuellement de chouiner ou lui-même est en train de chouiner ? Que ça ait contrarié et qu'il soit passé pour un traitre en faisant ça, pardon, mais il va pas être surpris. Il va pas se mettre à ressentir une injustice dans ce traitement », a lâché l'éditorialiste dans l'After Foot ce dimanche sur RMC.