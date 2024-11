OM : La réaction surprise de De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM s'est bien repris. Battu par l'AJ Auxerre avant la trêve internationale, le club marseillais est parvenu à battre le RC Lens. Les trois buts de la formation phocéenne ont été inscrites en seconde période. Pourtant, Roberto de Zerbi n'a pas poussé de coup de gueule dans le vestiaire, durant la mi-temps.

La caractère de Roberto de Zerbi oscille entre le chaud et le froid. Fou furieux lors de la défaite de son équipe face à l’AJ Auxerre avant la trêve internationale, le coach marseillais s’est illustré par un calme presque surprenant durant le match face au RC Lens ce samedi.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

De Zerbi est resté calme face à ses joueurs

Selon les informations de Téléfoot, De Zerbi n’aurait pas élevé la voix durant la mi-temps de la rencontre, alors que le score était de 0-0. Cette tactique était la bonne puisque l’OM s’est imposé, en inscrivant trois buts en l’espace de 45 minutes.

« Il y a des moments différents dans un match »

Après le coup de sifflet final, De Zerbi est revenu sur les deux visages montrés par son équipe ce samedi soir. «Il y a des moments différents dans un match, et on a réussi à enlever de notre esprit cette défaite face à Auxerre qui nous a vraiment fait mal. On a souffert énormément lors des 20-25 premières minutes, mais je crois que dès la deuxième partie de la première période, on a commencé à bien jouer et le match s'est équilibré. Après la pause, on était vraiment bien et on n'a pas souffert, on aurait même pu marquer plus de buts » a confié le coach de l’OM.