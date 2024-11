OM : Bloqué à Paris, il balance sur son calvaire

Arnaud De Kanel

Appelé en sélection argentine, Geronimo Rulli a vécu une drôle de mésaventure à son retour en France. A cause de la neige, le portier de l'OM est resté bloqué à Paris et il n'a pas pu rejoindre Marseille, prenant vendredi soir la direction de Lens. Forcément, cela ne lui a pas permis de bien préparer le match.

L'OM a renoué avec la victoire samedi en début de soirée en battant le RC Lens. Une rencontre à laquelle Geronimo Rulli a participé malgré son retour très tardif de sélection. En effet, le portier argentin est rentré en France jeudi mais il était bloqué à Paris à cause de la neige, au même titre que Leonardo Balerdi. Il a rejoint ses coéquipiers vendredi soir à Lens pour la mise au vert et ne les a donc pas revu avant. Malgré tout, il a réalisé une très belle performance, comme souvent, et c'est un petit exploit car il n'a pas pu préparer ce match comme il le fallait.

«Le caractère et la mentalité m’ont plu»

« C’était un match très compliqué face à cette équipe. C’était un peu comme à Strasbourg, avec la volonté de contrôler le terrain. C’est plus compliqué pour nous de jouer au foot dans ces conditions-là. On a fait un très bon match, surtout en deuxième mi-temps. Ces trois points sont très importants pour nous. On va essayer de démontrer à la maison la prochaine fois. Le caractère et la mentalité m’ont plu. On a parfaitement joué ce match-là », a déclaré Geronimo Rulli dans des propos relayés par La Provence, avant de poursuivre.

Une trêve compliquée

« C’était très dur, y compris la trêve passée en Argentine avec Leo (Balerdi), on a beaucoup parlé de l’importance de ces deux matches. L’objectif maintenant, c’est de faire la même chose au Vélodrome. En tant qu’équipe, on a une grande marge de progression. Le prochain match à la maison contre Monaco est le moment parfait pour gagner », a ajouté Geronimo Rulli.