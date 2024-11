PSG : Le pari très risqué de Luis Enrique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi soir, le PSG affronte le Bayern Munich en Ligue des Champions. Un choc pour lequel on ne sait pas qui sera dans les buts du club de la capitale. En effet, la hiérarchie des gardiens de Luis Enrique est plus floue que jamais, alternant entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. Une gestion qui risquée pour le PSG !

Les années passent, mais le PSG fait toujours parler de lui pour sa gestion des gardiens. Cet été, le club de la capitale a recruté Matvey Safonov, malgré Arnau Tenas et surtout Gianluigi Donnarumma. Si l’Italien semblait partir en tant que numéro 1, dernièrement, Luis Enrique n’hésite pas à alterner avec le Russe. Vendredi, face à Toulouse, c’est Safonov qui était titulaire dans les buts du PSG.

« Ça fragilise nécessairement »

Ça bouge donc dans les buts du PSG. Luis Enrique fait fonctionner la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. Mais est-ce pour autant une bonne idée ? Pour L’Equipe, un entraîneur de gardien d'un club européen assure : « Ça fragilise nécessairement. Imaginez déjà, même pour un gardien de très haut niveau la pression que cela représente d'être à ce poste dans un club comme le PSG ».

« Une épée de Damoclès au-dessus de la tête »

« Vous savez que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Inconsciemment ou non, vous prenez moins de risques, vous avez moins de sérénité », poursuit-il à propos de ce duel entre Donnarumma et Safonov au PSG.