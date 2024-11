Cherki - PSG : La réponse énigmatique de l’OL

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore buteur sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi soir (1-1), Rayan Cherki ne s'arrête plus ! L'ailier lyonnais confirme sa très bonne forme à quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal. Mais malgré la situation financière critique de son club, Pierre Sage espère conserver son joueur jusqu'à la fin de la saison.

En ce moment, l’OL se repose quasi-exclusivement sur un jeune talent de 21 ans totalement décomplexé et libéré depuis sa prolongation en septembre dernier. Ce samedi soir, Rayan Cherki a encore frappé, inscrivant le but de l’égalisation face au Stade de Reims. Le deuxième but de la saison.

L'OL dans une situation alarmante

Mais dans une situation critique sur le plan financier, l’OL pourrait être contraint de dire adieu à Cherki dès le prochain mercato d’hiver. Désireux de renflouer ses caisses, pour éviter de se prendre les remontrances de la DNCG, le club lyonnais pourrait récupérer une coquette somme grâce à cette vente. Le PSG suivrait sa situation de près.

Sage répond pour l'avenir de Cherki

Après le coup de sifflet final, Pierre Sage s’est prononcé sur la situation de Cherki. Le coach lyonnais espère un miracle en janvier prochain, même s’il sait la situation désespérée de son équipe. « Est-ce qu’ils vont rester cet hiver ? Je pense oui. Si je suis sûr ? Je suis sûr de le penser. (rires)» a-t-il confié en évoquant aussi la situation de Malick Fofana. Les propos sont rapportés par Foot Mercato.