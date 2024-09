PSG/OL : Un rendez-vous déjà pris pour le transfert de Cherki ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie cet été, Rayan Cherki a été lié à plusieurs clubs, comme le Paris Saint-Germain. Il n’a finalement pas bougé de l’Olympique Lyonnais et si certains parlent d’une prolongation de contrat, une nouvelle occasion de partir pourrait bien se présenter dès le prochain mercato hivernal.

Appelé à devenir le nouveau leader de l’équipe, Rayan Cherki n’arrive pas vraiment à s’affirmer au plus haut niveau. A 21 ans il s’est ainsi trouvé à un tournant important cet été, avec son contrat qui se termine en juin 2025 et l’OL qui était clairement ouvert à son départ.

Équipe de France : Ce joueur du PSG qui bluffe Deschamps ! https://t.co/HJ5tN5yWoz pic.twitter.com/FVHlCiBmXg — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

Le PSG n’a pas cherché Cherki

Mais le mercato est terminé et Cherki est toujours à Lyon ! Il avait pourtant été lié à plusieurs clubs et c’est notamment le cas du PSG. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que cette piste était fausse, puisque Luis Campos et Luis Enrique ont préféré miser sur Désiré Doué du Stade Rennais.

La Lazio pense à lui pour janvier

Tout n’est pas perdu pourtant pour Cherki. D’après les informations de Tuttosport, la Lazio aurait fait du milieu offensif français sa grande priorité pour le prochain marché des transferts, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Le club italien faisait déjà partie de ses prétendants cet été, mais il y a désormais bon espoir de pouvoir reprendre le dossier cet hiver... à moins que le joueur ne prolonge avec l’OL d’ici là !