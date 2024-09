De Zerbi - OM : Un regret révélé sur le mercato ?

Axel Cornic

Cet été l’Olympique de Marseille a changé de visage, avec plus d’une dizaine de nouvelles recrues venues renforcer les rangs de l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais ce dernier aurait aimé plus et depuis la fermeture du mercato des indiscrétions commencent à fuiter sur les coups manqués par les Marseillais ces dernières semaines.

On a rarement vu un club donner autant carte blanche à son nouveau coach, pour redessiner l’équipe. Cela a été le cas de Roberto De Zerbi, qui à l’OM a pu travailler main dans la main avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia, sans oublier son bras droit Giovanni Rossi.

De Zerbi avait demandé Ricci

Des très gros coups ont ainsi été signés comme Mason Greenwood ou Pierre-Emile Højbjerg, sans oublier Elye Wahi ou encore Lilian Brassier. Mais De Zerbi aurait aimé quelque chose en plus, puisque TMW nous révèle ce lundi que le coach de l’OM avait réclamé le transfert de Samuele Ricci, milieu de la Squadra Azzurra et du Torino.

Le Torino ne voulait pas tout perdre

D’après les informations du portail italien, Ricci aurait très bien pu quitter son club et rejoindre l’OM lors du mercato estival, avec des discussions et des négociations qui ont ainsi eu lieu pour son transfert. Finalement, les dirigeants du Torino auraient informé leurs homologues marseillais de leur souhait de ne pas perdre un nouveau cadre, après avoir vendu Alessandro Buongiorno au Napoli et Raoul Bellanova à l’Atalanta.