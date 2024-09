Mercato : Le PSG a déniché son nouveau Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti au Real Madrid au terme de son contrat, Kylian Mbappé n’a pas été remplacé par un joueur de son statut au PSG. Les rumeurs n’ont pourtant pas manqué, et c’est bien Bradley Barcola qui aura la responsabilité de s’imposer comme le titulaire sur le flanc gauche de l’attaque. Aux yeux de Christophe Jallet, l’ancien de l’OL a déjà démarré fort.

Malgré les noms qui ont été évoqués tout au long de l’été pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, aucune star n’est venue poser ses valises dans la capitale. Seule Desiré Doué a été recruté par la formation parisienne en attaque, estimant pouvoir compter sur les autres joueurs en place pour oublier le capitaine de l’équipe de France. Depuis le début de la saison, c’est donc Désiré Doué qui a pris place sur le flanc gauche de l’attaque, et avec succès puisque le joueur formé à l’OL totalise déjà quatre réalisations en trois apparitions. Les caractéristiques de Barcola rappellent justement celles de Kylian Mbappé à Christophe Jallet.

« Il a les mêmes qualités que Mbappé »

« Il a les mêmes qualités, ça fait vraiment du bien, c’est une belle éclaircie dans cette grisaille, salue l’ancien joueur du PSG et de l’OL sur le plateau du CFC, alors que Bradley Barcola a inscrit le but le plus rapide de l’histoire des Bleus vendredi contre l’Italie (1-3). Lui ne se pose pas de question, il s’est affirmé, il a de la personnalité et c’est vrai qu’il fait du bien à cette équipe de France. On sent qu’il a vraiment pris conscience de quelque chose, le fait qu’il soit sous les ordres de Luis Enrique, tactiquement, je pense qu’il a beaucoup travaillé l’an passé. Il y a eu un temps d’adaptation, ça n’a pas été tout de suite génial, mais il est au-dessus de la moyenne. Il défend et on peut lui dire des choses encore. »

« Il a réussi à s’imposer dès le début de la saison »

« On se posait la question, comment va se passer l’après-Mbappé au PSG ? Il y a déjà un élément de réponse, Bradley Barcola s’impose sur le côté gauche de l’attaque, on ne se demande pas s’il doit jouer en 9, c’est son poste. Il a réussi à s’imposer dès le début de la saison et il est performant tout de suite, ajoute Jallet. Il va falloir du temps quand même pour qu’il rattrape son aîné car Mbappé, c’est quand même stratosphérique au PSG. (…) Barcola n’en est qu’au début, mais en tout cas ça part sur de bonnes bases. Je pense que s’il est bien entouré et intégré, ça peut devenir un maillon fort du PSG et de l’équipe de France. »