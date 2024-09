Transferts - OM : McCourt est sollicité pour un gros deal !

Jean de Teyssière

Cet été, l’OM a réussi un gros coup sportivement en recrutant Mason Greenwood. Mais ce transfert a terni l’image de l’OM, Mason Greenwood ayant été accusé de tentative de viol et de violences conjugales envers sa compagne. Des associations avaient pourtant demandé à Frank McCourt de ne pas recruter ce joueur, mais ils n’ont reçu aucune réponse.

Depuis son arrivée à l’OM, Mason Greenwood a disputé trois matchs et marqué cinq buts. Si son apport sportif est indéniable pour le club marseillais, son passé refait régulièrement surface et terni quelque peu le club phocéen. Accusé de viol et violences conjugales envers sa compagne, Greenwood a vu les charges être abandonnées depuis mais les preuves vidéos et audios continuent de l'accabler.

Des associations demandent à l’OM de ne pas acheter Greenwood

Dans un reportage diffusé sur le Canal Football Club, on apprend que plusieurs associations, dont celle menée par Eric Florentino, ont tenté de faire capoter le transfert de Greenwood à l’OM. Ils auraient alors envoyé un courrier à Frank McCourt, le propriétaire phocéen…

Aucune réponse de l’OM

Mais l’OM est resté totalement hermétique aux critiques entourant la potentielle arrivée de Mason Greenwood. Finalement, l’international anglais est arrivé contre la somme de 31M€ et les associations de luttes contre les violences faites aux femmes attendent toujours la réponse du boss de l’OM.