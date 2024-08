EXCLU - Mercato - PSG : Cherki, la fausse piste

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

S’il est vrai que le PSG s’est longtemps intéressé au profil de Rayan Cherki, ce n’est plus d’actualité. Selon nos informations, le Lyonnais ne fait plus partie des cibles parisiennes pour cette fin de mercato.

Technique, provocateur, polyvalent, rapide et créatif : Rayan Cherki a toutes les qualités pour plaire au PSG. Et depuis plus d’un an, Luis Campos a tenté de le faire venir à Paris et ainsi apporter une petite touche de folie à l’effectif de Luis Enrique. Nos sources indiquent que le Portugais était convaincu du potentiel de Cherki. Mais depuis cet été, le dossier est différent.

Cherki, c’est fini

Selon nos informations, Rayan Cherki ne fait plus partie des cibles du PSG. Le Lyonnais n’entre plus dans les plans du duo Campos/Enrique, contrairement à ce qui est évoqué ces dernières heures par Foot Mercato. Paris a jeté son dévolu sur Désiré Doué, tout proche de s’engager au club.