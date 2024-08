Mercato - PSG : Une catastrophe à 90M€ envisagée en interne

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG n’avait pas hésité à débourser environ 90M€ pour recruter Randal Kolo Muani, dans les tout derniers instants du mercato. Un an plus tard, force est de constater que le Français n’a pas su répondre aux exigences. Un peu plus tôt dans la saison dernière, certains dirigeants parisiens s’interrogeaient clairement sur le cas de l’attaquant.

Pour le moment, le PSG n’a pas encore annoncé l’arrivée d’une recrue offensive cet été. Cela devrait changer dans les prochaines heures, car Désiré Doué est sensé s’engager avec le club de la capitale. Le Français a refusé les avances du Bayern Munich, qui était très intéressé, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Les dirigeants parisiens et rennais se seraient mis d’accord sur un transfert d’environ 60M€.

Le PSG a sérieusement douté de Randal Kolo Muani

Si le PSG est prêt à mettre 60M€ sur Désiré Doué cet été, l’année dernière, le club de la capitale n’a pas hésité à débourser 90M€ pour s’offrir Randal Kolo Muani. Le Français sortait alors d’une très bonne saison avec Francfort, mais il n’a pas réussi à réitérer ses performances à Paris. D’après L’Équipe, certains dirigeants parisiens ont même sérieusement douté de l’ancien Nantais. En janvier-février de la saison dernière, certains s’interrogeaient sur la capacité de rebond de l’attaquant, qui était en grande difficulté. Certains se demandaient même si le PSG et Luis Enrique étaient faits pour lui.

Le PSG compte sur Randal Kolo Muani

L’adaptation de Randal Kolo Muani au PSG ne s’est donc pas très bien passée, mais tout pourrait changer cette saison. Le club de la capitale semble compter sur le Français, mais aussi sur Gonçalo Ramos pour occuper la pointe de l’attaque parisienne. Reste à voir si l’ancien Nantais arrivera à se remobiliser et à réitérer ses performances du temps de Francfort, qui avaient poussé les dirigeants parisiens à débourser 90 M € pour s’offrir ses services.