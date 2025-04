Snobé par Neymar au PSG, il sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au-delà d'être un joueur de football, Neymar est également un grand fan de poker. Le Brésilien a d'ores et déjà pris part à de nombreux tournois. Une passion dont on a beaucoup parlé quand il était au PSG. Et si Alexandre Letellier partageait ce même hobby dans le vestiaire parisien, ce n'est pas pour autant qu'il a joué avec Neymar.

Neymar aurait-il déjà trouvé son après-carrière ? Toujours en activité aujourd'hui, le Brésilien pourrait à terme fréquenter régulièrement les tables de poker à travers le monde. C'est déjà le cas depuis quelques années. Adepte de cette discipline, Neymar a fait beaucoup parler de lui à ce propos, notamment quand il était au PSG.

« On n'a pas joué ensemble »

Coéquipier de Neymar au PSG, Alexandre Letellier est également un joueur régulier de poker. De quoi rapprocher les deux Parisiens ? Pas vraiment. En effet, pour le RMC Poker Show, Letellier a fait savoir : « Quel autre joueur du PSG jouait au poker ? Neymar, on sait qu'il est joueur. J'ai réussi à jouer avec lui ? Non. On n'a pas réussi à se retrouver à une table ? Non, on n'a pas joué ensemble. Il jouait beaucoup avec ses potes du Brésil ».

« Il est assez solide »

Quid du joueur de poker qu'est Neymar ? « Il est assez solide du peu que je l’ai joué, deux fois 20 ou 30 minutes, c’est assez peu représentatif mais il est assez solide et compétent quand même. (...) Il n’est pas dilettante du tout », avait fait savoir Julien Sitbon.