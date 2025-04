PSG : Neymar et Mbappé lui en mettaient «plein la gueule» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2020, Alexandre Letellier revenait au PSG, lui qui a été formé au club de la capitale. Le gardien français débarquait alors avec un statut particulier, celui de numéro 3 dans la hiérarchie. S'exprimant sur ce rôle quelque peu ingrat aux yeux de certains, Letellier a expliqué comment ça se passait pour lui avec les stars du PSG.

Alexandre Letellier sera donc resté 4 saisons au PSG. Une expérience un peu particulière pour le Français étant donné qu'il était le 3ème gardien dans la hiérarchie parisienne. Débarqué en 2020 à Paris, Letellier a expliqué pour le RMC Poker Show : « Dans tous les clubs, tu as une hiérarchie, tu as numéro 1, numéro 2, numéro 3. Moi quand j'ai signé à Paris, le projet et mon rôle étaient définis à l'avance. Après, la frustration tu l'as un peu car tu es compétiteur et tu veux jouer. Le plaisir, tu le trouves aussi dans les séances d'entraînement. Pendant 4 ans, j'ai eu la chance d'être dans des équipes de folie. C'est un choix de carrière que je fais ? Oui j'ai accepté le rôle qu'on m'a proposé ».

« C'est moi qui prenais les frappes »

Débarqué donc au PSG en tant que gardien numéro 3, Alexandre Letellier est ainsi arrivé avec un statut particulier, notamment vis-à-vis des stars parisiennes comme Neymar et Kylian Mbappé. Et à ce propos, l'ancien Parisien a expliqué pour le podcast : « Comme j'étais le 3ème gardien, c'est moi qui en prenais plein la gueule de la part de Neymar, Mbappé ? Plein la gueule, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est moi qui, les jours de match, faisait les échauffements dont c'est moi qui prenais les frappes. Et puis à l'entraînement, je n'étais pas tout seul. Souvent le numéro 2 restait avec moi ou alors il y avait un jeune. On était ensemble ».

« Je revenais dans ma ville où il y avait ma famille, mes amis »

Malgré cela, Alexandre Letellier a donc dit oui au PSG. Il faut dire que certains arguments l'ont poussé à accepter la proposition parisienne. « Ma signature à Paris, il y avait plusieurs facteurs. Déjà d'une, j'étais formé au club, je revenais dans ma ville où il y avait ma famille, mes amis. Et aussi, le moment où ça arrive, c'est pendant le Covid. Et moi pendant le Covid, le dernier club où j'étais, j'arrive en fin de contrat ce qui fait que je me retrouve au chômage. Et c'est à ce moment que Paris vient me chercher », a fait savoir Letellier.