Le clan Mbappé porte plainte, ils commencent à trembler !

Samedi soir, le Real Madrid a perdu en finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Une rencontre lors de laquelle un événement tant attendu s'est produit : Kylian Mbappé a marqué sur coup-franc. Un but qui a signifié la fin du compte X Has Mbappé Scored a Free Kick. La moquerie à l'encontre de Mbappé aura ainsi duré un moment, au point même d'éveiller certaines craintes chez ceux qui géraient ce compte.

Ça y est, Kylian Mbappé a enfin inscrit un but sur coup-franc. Le compte X Has Mbappé Scored a Free Kick n'a donc plus lieu d'être auprès s'être moqué pendant des mois de l'attaquant du Real Madrid. De quoi d'ailleurs valoir à ceux qui géraient ce compte certains ennuis ? Visiblement, une plainte du clan Mbappé a éveillé une certaine crainte chez eux.

« On avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête »

Pour So Foot, l'un des administrateurs du compte Has Mbappé Scored a Free Kick s'est confié sur de potentiels problèmes avec la justice. C'est ainsi qu'il a expliqué à ce propos : « En fait, on recevait beaucoup de messages en privé, des gens qui disaient : « Faites attention, la famille Mbappé… » On avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. D’un côté, ce n’est pas qu’on est content qu’il ait marqué le coup franc, mais à la fin, on se censurait énormément parce qu’on ne voulait pas dépasser les limites et avoir des problèmes personnels. Mais on n’a jamais rien reçu officiellement de la justice ».

« On a parlé avec 2-3 avocats pour voir si on était en danger »

« En revanche, il y a un mois, on avait une information comme quoi sa famille avait porté plainte contre X pour injures et harcèlement. Ça nous a fait réfléchir. On a parlé avec 2-3 avocats pour voir si on était en danger. On ne voulait pas commencer dans la vie active avec ça dans un coin de notre tête. Du coup, on a préféré se censurer. La blague, c’était sur les coups francs, on n’ira pas sur un autre concept. Maintenant, on est contents que ça s’arrête », a-t-il ensuite ajouté.