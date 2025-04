Zinedine Zidane : L'équipe de France lui est offerte par une femme ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l'a d'ores et déjà acté, il quittera l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Désormais, la question est de savoir qui le remplacera sur le banc des Bleus. Alors que tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane, sa nomination tend de plus en plus à se confirmer. Et ce n'est pas Sonia Bompastor qui viendra faire de l'ombre à Zizou pour la succession de Deschamps.

En 2026, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. Cependant, pour le moment, l'identité de celui qui remplacera Didier Deschamps n'est toujours pas connue. Rien n'est donc encore officiel, même si tout le monde réclame l'arrivée de Zinedine Zidane. D'autres candidats pourraient cependant également avoir leur mot à dire. Une candidate également ? Ancienne joueuse de l'OL, Sonia Bompastor coache aujourd'hui l'équipe féminine de Chelsea. Faisant du très bon travail avec les Blues, ce n'est pas pour autant qu'elle se voit concurrencer Zidane pour la succession de Deschamps.

« Il y a tellement d'être candidats qui sont plus crédibles que moi »

Interrogée par So Foot sur la possibilité que son profil soit étudié pour succéder à Didier Deschamps, Sonia Bompastor a été très claire. « Je ne me suis jamais posé la question, mais ça me parait complètement impossible. Il y a tellement d'être candidats qui sont plus crédibles que moi ! Bon, en y réfléchissant, si on publiait la fiche de poste, il y a forcément des cases que je cocherais. Mais de là à dire que c'est une volonté personnelle et que j'y pense tous les jours, on en est loin. Je coache déjà au plus haut niveau chez les filles et hormis d'un point de vue médiatique, je ne vois pas forcément de valorisation à basculer chez les garçons », a lâché celle qui entraîne Chelsea.

Les Bleues plutôt que les Bleus pour Bompastor ?

En revanche, l'équipe de France féminine, ça pourrait tenter Sonia Bompastor. « J'ai du mal à fonctionner avec des "si". Je n'ai pas de plan de carrière, mais je n'ai jamais non plus caché que j'étudierais la possibilité de devenir sélectionneuse si une opportunité se présentait un jour. Après tout, on fait un métier dans lequel on est toujours obligé de réfléchir à moyen terme », a confié celle qui a porté le maillot des Bleues à 156 reprises.