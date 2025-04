Algérie : Danger confirmé pour l’équipe de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une magnifique seconde partie de saison, Rayan Cherki n’a toutefois pas été sélectionné par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus. Le sélectionneur avait privilégié Désiré Doué qui brille au PSG. Par conséquent, la menace que le Lyonnais opte pour l’Algérie existe toujours comme le regrette Pierre Ménès.

Depuis le début de l'année, Rayan Cherki flambe avec l'OL et enchaîne les prestations abouties. Mais cela n'a pas semblé suffisant aux yeux de Didier Deschamps qui a préféré sélectionner Désiré Doué lors du précédent rassemblement de l'équipe de France. Un choix risqué au yeux de Pierre Ménès qui craint que Rayan Cherki ne finisse par choisir l'Algérie.

Cherki, la menace de l'Algérie se confirme

« Moi je me mets à la place de Rayan : ça fait quand même plusieurs trains de l’équipe de France qui passent devant lui. Aujourd’hui, le fait qu’il soit appelé en sélection, ça me semble évident. C’est un talent inné, quelqu’un d’incroyablement doué et qui a une qualité de passe qu’on ne voit pas chez les autres joueurs, supérieure à Olise et Doué qui ont d’autres qualités que Cherki n’a peut-être pas. Plutôt que d’aller sélectionner des joueurs qui ne servent à rien comme Guendouzi ou Zaïre-Emery, je pense que Cherki pourrait très bien intégrer la sélection. A force de ne pas l’appeler, il va finir par choisir l’Algérie, c’est tout à fait normal », estime-t-il sur sa chaîne YouTube. Un avis globalement partagé par Bertrand Latour, journaliste de Canal+.

«A force de ne pas l’appeler, il va finir par choisir l’Algérie»

« L'Algérie pour Rayan Cherki ? Il ne faut pas que la porte s'ouvre pour les mauvaises raisons. Je pense que ce n'est jamais bien de convoquer des joueurs pour leur couper l'herbe sous le pied. Cherki prendra la décision qu'il voudra. Je souhaite qu'il défende les couleurs de l'équipe de France s'il en a envie parce que c'est un joueur merveilleux et je ne pense pas que la France puisse faire l'économie d'un joueur de ce talent et avec le profil qui est le sien. On a peu de magicien comme lui. Ce qui pose question, c'est qui n'est pas certain que Cherki court pour aller en équipe de France, de même manière qu'il n'est pas certain que Bouaddi court pour aller en équipe de France. Amine Gouiri a défendu les couleurs de l'équipe de France Espoirs et a pris une autre décision. Ca m'interroge sur notre pays, ce n'est pas du foot, mais ça m'interroge », confiait-il sur le plateau du Canal Football Club.