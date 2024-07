EXCLU - Mercato - PSG : Dernière ligne droite pour Désiré Doué !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Nouvelle priorité du recrutement du PSG, Désiré Doué est un dossier chaud du mercato. Selon nos sources, le Bayern Munich vient de dégainer une nouvelle offre. Mais Paris garde une très bonne place pour le milieu de terrain de Rennes.

L’avenir de Désiré Doué se joue maintenant. A 19 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais ne restera pas en Bretagne. Soucieux de relever un défi de plus grande envergure, le Français est la cible du PSG et du Bayern Munich. Et le dossier entre dans sa dernière ligne droite, avec des dirigeants parisiens qui jettent toutes leurs dernières forces dans la bataille…

Le Bayern Munich dégaine à nouveau

Selon nos informations, le Bayern Munich a transmis une nouvelle offre au Stade Rennais pour Désiré Doué. Alerté, le PSG devrait réagir. Et nos sources indiquent que Paris est debout pour le prodige français, priorité du recrutement de Luis Campos. Après avoir été informé par Xavi Simons qu’il ne souhaitait pas poursuivre à Paris, le Portugais a activé le plan B Désiré Doué.

Doué veut être fixé avant les Jeux

Comme indiqué par le10sport.com, les destins de Xavi Simons et Désiré Doué pourraient être croisés. Comme le PSG, le Bayern Munich courtise les deux joueurs. Et puisque Xavi Simons aspire à quitter Paris, la porte s’ouvre clairement à une arrivée en Bavière, permettant à Luis Campos de sécuriser le dossier Désiré Doué. Un joueur qui affiche une préférence pour Paris, depuis le départ. A voir s’il maintiendra cette position dans la dernière ligne droite de ce dossier. Avec un verdict qui se précise d’heure en heure. Désiré Doué aimerait être fixé avant de participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024…