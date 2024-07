Mercato - OM : Réunion annoncée avec cette figure du PSG, tout peut basculer

Arnaud De Kanel

L’été est une nouvelle fois agité du côté de l’OM où Pablo Longoria et Mehdi Benatia refonde totalement l’effectif. Pour régaler Roberto De Zerbi, les dirigeants phocéens s’intéressent à Manuel Locatelli. Le milieu de terrain doit s’entretenir avec son nouvel entraineur Thiago Motta, figure du projet QSI, pour trancher sur son avenir. Cette réunion sera décisive pour un éventuel transfert à l’OM.

L’arrivée de Roberto De Zerbi chamboule les plans initiaux de l’OM sur le mercato. Le club phocéen jouit désormais d’une grande attractivité avec la présence du coach italien et peut rêver d’attirer des recrues de gros calibre. Il est notamment question d’un fort intérêt pour Manuel Locatelli, champion d’Europe avec l’Italie en 2021 et actuellement à la Juventus.

Un intérêt de l'OM pour Locatelli

Selon Foot Mercato, des échanges informels auraient déjà eu lieu entre Manuel Locatelli et le staff de Roberto De Zerbi. L’entourage de l’international italien aurait transmis à De Zerbi l'intérêt de Locatelli pour rejoindre l'OM en cas de départ. Bien qu'aucune négociation officielle n'ait encore commencé, le club phocéen est désormais au courant de la volonté de Manuel Locatelli de porter le maillot olympien.

Réunion au sommet entre Motta et Locatelli

La situation pourrait rapidement évoluer pour Manuel Locatelli, dans un sens ou dans l'autre. À son retour de vacances, le milieu de terrain italien aura une discussion cruciale avec son nouvel entraîneur, Thiago Motta, ainsi qu'avec le directeur sportif Cristiano Giuntoli. La Juventus, qui ne serait pas fermée à l'idée d'une vente, considère cette réunion comme décisive. Le club turinois a besoin de fonds pour concrétiser le transfert de Teun Koopmeiners. La Vieille Dame a également recruté Khéphren Thuram et Douglas Luiz dans l’entrejeu et elle a donc besoin de dégraisser. Une place s’est malgré tout libérée ce jeudi avec le départ d’Adrien Rabiot mais ça n’offre pas plus de garanties que cela à Manuel Locatelli. Reste à voir ce dont décidera l’ancien joueur du PSG Thiago Motta avec son joueur. L'OM attend désormais de connaitre l'issue de cette réunion.