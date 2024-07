Mbappé : Jackpot garanti pour le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La « Mbappémania » a débuté au Real Madrid. Plus de 80 000 fans du Real Madrid se sont rendus au stade Santiago Bernabeu ce mardi pour assister à la présentation de Kylian Mbappé. Ils étaient aussi nombreux dans les boutiques du club pour obtenir le maillot floqué du numéro 9. Grand gagnante, la formation merengue se frotte les mains.

C’est la folie à Madrid ! Kylian Mbappé a le pouvoir de déplacer les foules. Le stade Santiago Bernabeu a affiché complet pour la présentation de l’international français mardi. Comme expliqué par Jorge Picon, le Real Madrid pourrait bien accroître ses revenus grâce à la star tricolore.

Jackpot assuré pour le club espagnol

« Au niveau sportif, le Real Madrid va clairement y gagner mais au niveau économique également. On a pu le constater avec les ventes de ses maillots et les entrées pour sa présentation. Médiatiquement c’est certainement le transfert le plus important de l’histoire du football » a confié le journaliste de Relevo au cours d’un entretien accordé au Journal du Real.

Déjà des ruptures de stock pour les maillots

La réaction des supporters merengues ne trompent pas, Mbappé est bien parti pour devenir la nouvelle icône du club. Avant la présentation du joueur, les boutiques situées en face du stade ont accueilli des milliers de spectateurs. Tous souhaitaient récupérer le maillot floqué du numéro 9. L’engouement est déjà présent au sein de la capitale espagnole.