Mercato - PSG : Le clan Mbappé a recalé le Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les planètes étaient alignées. Après de multiples tentatives infructueuses, le Real Madrid est enfin parvenu à boucler la signature de Kylian Mbappé, et ce sans verser la moindre indemnité de transfert au PSG. Selon un journaliste espagnol, l'international français souhaitait rejoindre la capitale espagnole depuis plusieurs années, mais son entourage en a décidé autrement.

Le gamin de Bondy a réalisé son rêve de gosse ce mardi. En signant pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a entamé un nouveau chapitre, le premier loin de la France. Après l’AS Monaco et le PSG, le champion du monde 2018 va découvrir une équipe d’une autre dimension. Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Real Madrid a vu grand pour sa présentation. Acclamé par le public du stade Santiago Bernabeu, Mbappé a partagé sa joie en conférence de presse.

Mercato : Le PSG peut boucler le retour de cet attaquant pour 50M€ https://t.co/8zIucZhV3B pic.twitter.com/5nWHfm6WQh — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Les premiers mots de Mbappé

Face aux journalistes, il a partagé son émotion. « C'était un rêve d'enfant. Ça y est, je suis un joueur du Real Madrid. C'est une grande satisfaction pour moi et pour ma famille. J'étais convaincu que ce moment arriverait. Pour moi, le Real était la seule solution. J'avais d'autres propositions de la part d'autres clubs mais je répondais toujours la même chose: si je quitte Paris c'est pour le Real Madrid » a déclaré Mbappé.

Son entourage a empêché son transfert ?

Ce mardi soir, les médias espagnols étaient en boucle sur la présentation de Mbappé. Questionné par la Cadena COPE, Siro Lopez a laissé entendre que le joueur tricolore souhaitait porter la tunique du Real Madrid depuis de nombreuses années. Mais si ce transfert ne s’est pas fait plus tôt, ce serait à cause de son clan. « Pourquoi Mbappé n’a pas rejoint le Real Madrid plus tôt ? Cette décision a été prise plus par son entourage que par Kylian Mbappé » a confié le journaliste espagnol.