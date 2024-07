Le Real Madrid annonce sa décision pour Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé est un nouveau joueur du Real Madrid. Présenté par son nouveau club ce mardi midi, le numéro 9 merengue va devoir patienter avant de fouler les terrains avec ses coéquipiers. En effet, le Real Madrid estime qu'il est imprudent que Kylian Mbappé participe à la tournée aux Etats-Unis.

Après avoir achevé sa septième saison avec le PSG, Kylian Mbappé a migré vers le Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 25 ans a signé librement et gratuitement en faveur du club merengue.

Mercato : Le PSG peut boucler le retour de cet attaquant pour 50M€ https://t.co/8zIucZhV3B pic.twitter.com/5nWHfm6WQh — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Mbappé ne participera pas à la tournée du Real

Demi-finaliste de l'Euro 2024 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a été présenté par le Real Madrid ce mardi midi. Et l'ancienne gloire du PSG n'a pas caché sa joie d'avoir rejoint le club de ses rêves. « C'est incroyable d'être ici. J'ai rêvé de jouer au Real Madrid pendant des années. Ce rêve est exaucé aujourd'hui, je suis un jeune homme particulièrement heureux. J'aimerais remercier Monsieur le président Florentino Perez qui m'a accueilli chaleureusement dès le premier jour. Il y a eu plein de rebondissements mais me voici. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour que j'arrive ici. On a réussi: je suis un joueur du Real Madrid! Je vois ma famille heureuse, ma maman qui pleure », s'est enflammé Kylian Mbappé. Toutefois, il ne va pas retrouver ses nouveaux partenaires tout de suite.

«Ce serait imprudent»

Comme confirmé par AS, Kylian Mbappé est actuellement en vacances, après avoir joué le dernier carré de l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Alors que ses congés ont officiellement débuté le 11 juillet, la nouvelle recrue du Real Madrid est supposée revenir à l'entrainement le 8 aout, disposant de quatre semaines de repos. Ainsi, Kylian Mbappé ne participera pas à la tournée américaine avec ses coéquipiers. La Maison-Blanche jouant son dernier match contre Chelsea dans la nuit du 6 au 7 aout. D'ailleurs, le Real Madrid a affirmé que le retour précoce de Kylian Mbappé était une fausse bonne idée : « La chose la plus importante avant la nouvelle saison est le repos, tout d'abord, et le retour en pleine forme de tous les internationaux qui se sont le plus usés. Emmener Kylian Mbappé en tournée serait sans doute bien vu, mais physiologiquement, ce serait imprudent ».