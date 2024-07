Real Madrid : Zidane annonce du lourd pour cette star

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a cassé sa tirelire pour s'offrir les services de Jude Bellingham. En effet, Florentino Pérez a signé un chèque d'environ 103M€ pour arracher la star anglaise au Borussia Dortmund. Interrogé sur le transfert de Jude Bellingham, Zinedine Zidane a fait passer un message très fort.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a alarmé le Real Madrid. A tel point que Florentino Pérez a formulé une offre d'environ 103M€ pour boucler le transfert du crack de 21 ans. Une proposition acceptée par la direction du BVB.

Jude Bellingham régale déjà le Real Madrid

Arrivé au Real lors du dernier mercato estival, Jude Bellingham a réalisé une première saison tonitruante au Santiago Bernabeu. Dès ses premiers mois à la Maison-Blanche, le milieu offensif anglais s'est rendu indispensable au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti. Ce qui n'a pas manqué d'impressionner Zinedine Zidane. D'ailleurs, l'ancien numéro 5 merengue a totalement validé le transfert de Jude Bellingham, avant d'annoncer du lourd pour la suite de son aventure à Madrid.

«Bellingham entrera dans l’histoire du Real Madrid»

« La première année (dans un nouveau club), il y a toujours un temps d’adaptation et il ne l’a pas eu. Il a toujours su ce qu’il faisait. Il a été parfait. C’est le bon joueur pour Madrid et je pense que Madrid sera très heureux avec un joueur comme lui. Nous avons vu quelque chose cette année, mais je pense qu’à l’avenir, nous verrons un Jude Bellingham très fort qui entrera dans l’histoire du Real Madrid. Je l’aime et j’aime sa personnalité dans le sens où il a faim, il veut toujours en faire plus - il est très compétitif - et je suis heureux qu’il soit à Madrid », s'est enflammé Zinedine Zidane lors d'un entretien accordé à The Athletic. Reste à savoir si Jude Bellingham marquera bel et bien l'histoire du Real Madrid.