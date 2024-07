Mercato - PSG : Transfert à 120M€, un accord est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à mettre un coup d'accélérateur sur son mercato, le PSG semble proche d'obtenir la signature de l'une de ses priorités de l'été à savoir João Neves. Le milieu de terrain portugais serait déjà tombé d'accord avec le club de la capitale qui semble très proche de trouver un terrain d'entente avec Benfica.

Pour le moment, le mercato du PSG n'a pas réellement démarré puisque pour le moment, seul Matvey Safonov a signé à Paris. Le portier russe s'est engagé avec le club parisien qui a déboursé 20M€ pour recruter le portier russe qui débarque en provenance de Krasnodar. Mais bien évidemment, le PSG ne compte pas en rester là et semble clairement avoir décidé de passer aux choses sérieuses en coulisses. Le transfert de l'une de ses priorités serait même sur le point de se concrétiser.

Mercato - PSG : La prochaine star du projet QSI est connue ? https://t.co/O0YTCKsVRw pic.twitter.com/iQ4tcNHpU7 — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

João Neves d'accord avec le PSG ?

En effet, selon les informations de Sports Zone, le PSG a trouvé un accord de principe avec João Neves. Les détails de ce contrat n'ont pas encore filtré, mais il semble bien que le jeune milieu de terrain portugais soit très chaud à l'idée de signer à Paris cet été. Et Benfica aurait fini par se résoudre à l'idée de perdre son joyau.

Accord proche entre le PSG et Benfica

Et pour cause, d'après les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, le PSG et Benfica seraient sur le point de trouver un accord pour le transfert de João Neves. Le dénouement de ce feuilleton est proche, et bien que les chiffres de la transaction n'aient pas filtré, le PSG n'a jamais envisagé de payer la clause libératoire du joueur portugais estimé à 120M€ comme l'avance Sports Zone.