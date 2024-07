Mercato - PSG : Décision express pour ce crack à 120M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com au cours du mois d’avril, le PSG est intéressé par la signature du phénomène portugais João Neves. Le milieu de terrain de Benfica dispose d’une clause libératoire de 120M€, et serait très ouvert à l’idée de s’engager à Paris. De son côté, le club francilien essaie de se dépêcher afin de finaliser l’opération.

Le mercato estival du PSG devrait prendre un tout autre tournant dans les prochains jours. En effet, ce n’est pas un secret, les dirigeants du club de la capitale souhaitent accélérer sur certains dossiers après s’être montrés plutôt discrets pour l’instant. L’une des grandes priorités du PSG cet été sera le recrutement de João Neves, qui comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 11 avril dernier, est très apprécié des hautes sphères parisiennes.

Le PSG à fond sur João Neves

Problème, l’international Portugais de 19 ans dispose d’une clause libératoire de 120M€, ce qui refroidit les ardeurs parisiennes. Néanmoins, et comme l’a récemment révélé O Jogo, le PSG est véritablement déterminé afin de mener à bien ce dossier. Ce mardi, le média portugais confirme que João Neves est quant à lui très ouvert à l’idée de rallier le club français.

Luis Enrique souhaite le recruter rapidement

Paris tente d’ailleurs de finaliser cette arrivée au plus vite. Et pour cause, Luis Enrique souhaite rapidement incorporer le numéro 87 de Benfica au sein de son entrejeu, alors que la reprise de l’entraînement a eu lieu ce lundi au PSG. Quoi qu’il en soit, le destin de João Neves devrait être scellé d’ici peu...