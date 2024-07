Mercato - PSG : Une offre de 70M€ de Premier League est arrivée !

Thomas Bourseau

Seulement un an après son transfert bouclé avec Majorque contre un chèque de 22M€ hors bonus, Kang-In Lee (23 ans) pourrait déjà être sur le départ. Le PSG aurait été approché par un pensionnaire de Premier League avec en mains une offre alléchante de 70M€. Ce qui permettrait au Paris Saint-Germain de faire une belle plus-value sur l’opération de l’été dernier, mais le PSG refuserait catégoriquement de céder l’international sud-coréen.

Le PSG s’est montré particulièrement inspiré à l’été 2023 afin de lancer la nouvelle ère sportive sous Luis Enrique en lui offrant onze recrues dès le premier mercato, douze en incluant le retour de Xavi Simons prêté dans la foulée au RB Leipzig. Kang-In Lee signait au Paris Saint-Germain après que le club parisien ait trouvé un terrain d’entente avec Majorque pour le transfert de Lee contre un chèque de 22M€ sans l’inclusion de divers bonus.

Kang-In Lee n’a pas fait son trou au PSG

Pour sa première saison, malgré quelques coups d’éclair et des signes évidents de talent avec ballon, Kang-In Lee n’a finalement pas su tirer son épingle du jeu en décrochant une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Et il semblerait à présent que la situation de l’international sud-coréen fasse un envieux de l’autre côté de la Manche. C’est du moins ce que Foot Mercato a révélé dans la nuit de lundi à mardi.

Kang-In Lee a la cote en Angleterre

Après seulement une pige effectuée dans la capitale, Kang-In Lee pourrait-il d’ores et déjà plier bagage du PSG ? Foot Mercato l’assure, le Paris Saint-Germain chercherait à vendre afin d’avoir les liquidités nécessaires dans l’optique de trouver un voire divers successeurs à Kylian Mbappé. Le fait que le PSG pense à Kang-In Lee soit éventuellement sacrifié pour le remplacement de Mbappé reste pour le moment une simple hypothèse.

Un club anglais dégaine 70M€, le PSG refuse ?

Pour autant, le comité directeur du Paris Saint-Germain saurait désormais que le profil de Kang-In Lee serait particulièrement désiré en Angleterre. Foot Mercato lâche une petite bombe. Un club de Premier League, dont l’identité demeure inconnue à l’instant T, aurait approché le PSG pour le transfert de Kang-In Lee avec une offre sèche de 70M€. Toutefois, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain auraient repoussé la proposition anglaise, souhaitant pour le moment continuer à s’appuyer sur les services de l’international sud-coréen.