Mercato - PSG : L'agent d'une star débarque à Paris !

La succession de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglée au PSG et ces derniers jours, la piste menant à Victor Osimhen a refait surface face à la fermeté du Napoli pour Khvicha Kvaratskhelia. D'ailleurs, l'agent de l'international nigérian serait passé par Paris afin de négocier avec la direction du club de la capitale.

Depuis l'ouverture du mercato, la succession de Kylian Mbappé est dans l'esprit de tous les décideurs parisiens. Et pour cause, le vide laissé par le capitaine de l'équipe de France au PSG n'a pas encore été comblé, mais tout va rapidement s'accélérer dans les prochains jours alors que les compétitions internationales sont désormais terminées.

La piste Osimhen se réchauffe

Et depuis quelques jours, un nom se détache clairement pour renforcer le secteur offensif du PSG, à savoir Victor Osimhen. Il faut dire que jusque-là, la priorité se nommait Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien était même très chaud pour signer à Paris, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, mais Naples en a décidé autrement. En effet, Antonio Conte, le nouvel entraîneur du club italien, a rapidement fait de Kvaratskhelia le joueur clé de son projet. « Le président m'a dit qu'il allait rester et c'est le cas, je suis très heureux. Kvaratskhelia et Di Lorenzo sont des éléments clés de notre projet », confiait même le technicien italien ces dernières jours. Une situation qui a donc poussé le PSG à relancer la piste Osimhen.

Son agent débarque à Paris !

Par conséquent, le PSG négocie désormais pour le transfert de l'international nigérian qui dispose d'un bon de sortie à l'inverse de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il sera facile de négocier avec Naples. Et pour cause, le club italien réclamerait toujours le paiement de la clause libératoire de son attaquant à savoir 130M€. Une somme toujours trop élevée pour le PSG. Mais, selon les informations de Gianluca Di Marzio, Roberto Calenda, l'agent de Victor Osimhen, était à Paris lundi afin de discuter avec la direction parisienne. Reste à savoir si cela sera suffisant pour avancer sur ce transfert.