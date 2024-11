«Ils ont fait de ce rêve une réalité», la dernière folie du PSG le fait halluciner !

Thomas Bourseau

Marquinhos est le patron du vestiaire du PSG depuis que Thiago Silva a cédé son brassard de capitaine en 2020. Le Paris Saint-Germain inaugure officiellement son Campus PSG, à savoir son centre d’entraînement flambant neuf utilisé depuis l’été 2023. Le Brésilien est épaté de la prouesse technologique de ses nouveaux quartiers et a d’ailleurs livré une belle anecdote remontant à son transfert en 2013.

Ce jeudi 21 novembre 2024 est une journée spéciale pour l’institution parisienne. Quand bien même le Campus PSG est utilisé par les salariés et les joueurs du club de la capitale depuis juillet 2023, le Paris Saint-Germain inaugure officiellement son nouveau centre d’entraînement très sophistiqué qui a ébahi la star de NBA Kevin Durant pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

«C'était un peu le projet du club, quand je suis arrivé on parlait de vouloir quelque chose de grand»

Capitaine du PSG, Marquinhos s’est longuement confié en ce jour spécial à Marca. Une amélioration certaine et indéniable de son point de vue. Lui qui a connu le Camp des Loges pendant 10 ans de 2013 à 2023.

« Oui, je suis arrivé il y a 11 ans et c'est incroyable de voir à quel point le PSG a changé au fil des années en termes d'infrastructures d'entraînement. C'était un peu le projet du club, quand je suis arrivé on parlait de vouloir quelque chose de grand, d'y arriver et ça c'est quelque chose de grand, avoir ce centre d'entraînement montre l'ambition du club, c'est très bien pour les joueurs ».

«Je ne savais pas si j'allais pouvoir être ici pour voir tout cela»

Quand bien même le projet de bâtir un nouveau centre d’entraînement était dans les tuyaux à son arrivée, Marquinhos ne pensait pas être toujours au Paris Saint-Germain lors de l’inauguration du Campus PSG.

« C'est un très grand changement. Lorsque je suis arrivé, c'était un centre de formation, totalement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons tout ce qu'il faut, nous devons remercier nos dirigeants qui ont fait de ce rêve une réalité. Lorsque je suis arrivé, on m'a présenté un projet, mais je ne savais pas que j'aurais un centre de formation comme celui-ci. Je ne savais pas si j'allais pouvoir être ici pour voir tout cela. Je suis très heureux de voir l'inauguration et aujourd'hui nous sommes ici. Vous pouvez voir la différence, je suis passé par les deux côtés, l'autre centre de formation et aujourd'hui, aujourd'hui vous pouvez voir la différence dans la préparation, dans la récupération et dans tout ce qui peut nous aider à atteindre de grands résultats ».