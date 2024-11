PSG : Grosse erreur de Luis Enrique, il déballe tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en janvier dernier contre 20M€, Lucas Beraldo a rapidement été lancé dans le grand bain par Luis Enrique. Utilisé parfois en tant que latéral gauche, le défenseur central de 20 ans affiche de grosses lacunes dans son couloir. Ancien formateur du numéro 35 parisien, Charles Hembert estime que le positionnement du Brésilien par Luis Enrique est problématique.

En pleine révolution, le PSG a décidé de miser sur le jeunesse lors du mercato hivernal de la saison dernière. En janvier dernier, Paris recrutait deux jeunes talents brésiliens avec les venues de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo. Deux recrues d’avenir donc, alors que le premier n’a rejoint le club parisien seulement cet été, et a été envoyé à Reims en prêt dans la foulée. Le second lui, a bel et bien été lancé par Luis Enrique, qui n’a pas hésité à rapidement le responsabiliser en l’alignant dans des grands rendez-vous européens.

Un renfort arrive au PSG, il prépare du lourd https://t.co/pH20VWQQJk pic.twitter.com/xwrMzZPbLN — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Beraldo, une énigme au PSG ?

Si Lucas Beraldo a affiché de belles promesses lorsqu’il est utilisé en tant que défenseur central, ce dernier a beaucoup plus de mal sur le côté gauche de la défense. La saison dernière, Beraldo avait souffert en première mi-temps du 8ème de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad, avant de réaliser un match retour très abouti. A l’aller, le jeune de 20 ans avait joué à gauche, au retour dans l’axe. Une différence de niveau flagrante, mais qui s’explique assez simplement. Ancien adjoint de Rogerio Ceni à São Paulo, Charles Hembert a bien connu Lucas Beraldo. Selon ce dernier, son ancien protégé n’a jamais été utilisé au poste de latéral gauche, et ce pour une raison bien précise.

« Il ne faut pas se tromper dans l'identification de son profil »

« Le point de départ pour l'évaluer, c'est son positionnement. Jamais, avant d'arriver au PSG, il n'avait joué latéral gauche », explique Hembert auprès de l’Equipe. « On s'est plusieurs fois posé la question à ses débuts, mais pour nous, il n'avait pas la caisse et le registre défensifs pour cela. Il ne faut pas se tromper dans l'identification de son profil. C'est un joueur de construction avec une qualité technique exceptionnelle, qui n'est jamais sous pression à la relance, qui sait casser les lignes balle au pied. Si on attend un défenseur central rugueux, qui va aller fort au contact, non. Il faut l'associer à ce type de profil ».