Il annonce le grand attaquant du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, le PSG manque cruellement d’un finisseur en Ligue des champions. Une situation inquiétante qui pousse le club parisien à envisager le recrutement d’un numéro 9 cet hiver. Cependant, selon Fabrice Hawkins, le PSG tient déjà son grand attaquant, à savoir Gonçalo Ramos, dont le retour à la compétition semble désormais très proche.

Privé de Gonçalo Ramos dès la première journée de Ligue 1, Luis Enrique a bricolé pour le poste de numéro 9 utilisant à tour de rôle Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Lee Kang-In, Désiré Doué ou même Ousmane Dembélé. Sans jamais réellement convaincre au PSG. Par conséquent, le retour de Gonçalo Ramos est très attendu, et Fabrice Hawkins confirme que le Portugais a un gros coup à jouer.

Ramos très attendu au PSG

« Il a toutes les qualités pour évoluer en tant que 9, à un bon niveau et dans le système de Luis Enrique », lâche le journaliste de RMC au micro de Rothen s’enflamme, avant de poursuivre.

«Gonçalo Ramos aura sa chance, il peut vraiment s'installer dans cette équipe, sur le long terme»

« On voit bien qu'avec Kolo Muani, c'est plus difficile. Gonçalo Ramos aura sa chance et s'il est performant, il peut vraiment s'installer dans cette équipe, sur le long terme », ajoute Fabrice Hawkins.