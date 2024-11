Polémique avec un crack du PSG, il met les choses au point

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Débarqué au PSG cet été, Gabriel Moscardo n’allait pas énormément jouer avec Luis Enrique. Par conséquent, le Brésilien a été prêté au Stade de Reims, où Luka Elsner ne l’a toutefois pas encore utilisé. La gestion du milieu de terrain de 19 ans fait ainsi polémique et il est notamment question d’une possible rupture du prêt de Moscardo. Interpellé ce mardi sur son joueur, l’entraîneur de Reims a fait le point.

En plus de Lucas Beraldo, en janvier dernier, le PSG avait également recruté Gabriel Moscardo. Ce dernier avait alors été prêté aux Corinthians et ce n’est que cet été que le milieu de terrain brésilien a posé ses valises dans la capitale française. Toutefois, Moscardo ne s’est pas vraiment éternisé à Paris. En effet, rapidement, le joueur de 19 ans a été prêté au Stade de Reims. Problème, à la mi-novembre, le joueur cédé par le PSG n’a pas encore été utilisé par Luka Elsner, entraîneur du club champenois.

« Il est arrivé et s’est blessé immédiatement »

Invité ce mardi soir de Génération After sur RMC, Luka Elsner a été interrogé sur la situation avec Gabriel Moscardo. L’entraîneur du Stade de Reims a alors expliqué concernant le joueur prêté par le PSG : « Ce n’est pas qu’il est trop frêle. Quand on vient avec une étiquette assez forte comme l’est la sienne, les attentes sont élevées. Il est arrivé et s’est blessé immédiatement, quelques semaines, et ça a freiné son développement parce qu’il arrivait aussi avec une petite préparation, même pas du tout. Il sortait d’une opération il y a quelques mois. Tout ça a fait que ça a pris du temps à se mettre en place. Il faut pas sous-estimer les critères et les références de la Ligue 1 en terme d’intensité. C’est un football qui va très vite, c’est un football qui nécessite des enchainements qui vont vite ».

« C’est à nous de décider à quel moment ça sera le plus pertinent et intelligent pour le lancer »

« Pour tous les joueurs, il y a un temps d’adaptation et il est dans cette phase là. Avec le staff, c’est à nous de décider à quel moment ça sera le plus pertinent et intelligent pour le lancer et le mettre dans la performance, mais aussi dans un contexte où il pourra s’exprimer et s’épanouir. Je sais qu’il y a une grosse impatience, lui travaille dur pour arriver au plus haut niveau possible, mais ça viendra. Je n’ai aucun doute. Maintenant, le temps est pressé pour tout le monde, mais nous, il faut qu’on soit intelligent et calme et les choses vont se passer dans l’ordre qu’il faut », a enchainé Luka Elsner.