«P*tain de mer**», le jour où le PSG l’a choqué !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée magique dans des conditions inédites le 11 mars 2020. En raison de la montée du Covid-19 et de la crise sanitaire, le PSG a accueilli le Borussia Dortmund en 1/8ème de finale retour (2-0) sans supporters à l’intérieur, mais plutôt à l’extérieur du Parc des princes. Une soirée mémorable qui a marqué Thilo Kehrer.

Le PSG aurait pu enchaîner une quatrième désillusion de suite en 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. Battus 2 buts à 1 sur la pelouse du Borussia Dortmund lors de la première manche, les joueurs de Thomas Tuchel sont parvenus à inverser la tendance dans un climat bien spécial. Le 11 mars 2020, quelques jours seulement avant l’annonce du confinement par le président Emmanuel Macron à cause de la pandémie du Covid-19, le Paris Saint-Germain s’imposait 2 buts à 0 face au BvB dans un Parc des princes vide, mais dans une ambiance de folie tout de même.

«A la fin du son, tout le bus chantait. Les coachs, les joueurs, tout le monde était en feu»

Sur la route du Parc des princes, Presnel Kimpembe s’est chargé de faire monter la pression dans le car du PSG et a créé une union sacrée sur une chanson de l’artiste Naza comme Thilo Kehrer l’a confié en interview avec Zack Nani. « Ce jour-là était extraordinaire. Pour les matchs au Parc, on partait de l'hôtel et sur cette route à partir de Boulogne, les routes étaient blindées. Supporters, fumigènes partout. Pendant 20, 30 minutes, on passait autour des supporters, ça nous chauffait. Même à l'intérieur du bus, il y avait des fumigènes qui rentraient, ça toussait. On avait de la musique avec une enceinte. Si c'était Neymar ? Non, Presko (ndlr Presnel Kimpembe). Il avait mis un son de Naza : P*tain de mer**. A la fin du son, tout le bus chantait. Les coachs, les joueurs, tout le monde était en feu ».

«Ils étaient tous à l'extérieur, le stade était vide, mais tu entendais quand même du bruit dehors»

« On sentait l'énergie. On avait perdus 2-1 à Dortmund, ça chambrait de l'autre côté les jours avant le match, dans les médias ça parlait un peu. On était revanchards. On était sur le terrain, motivés à fond et on entendait les supporters à l'extérieur du stade. Ils étaient tous à l'extérieur, le stade était vide, mais tu entendais quand même du bruit dehors. La motivation était maximale, on était chauds ». a conclu l’ancien défenseur du PSG pendant le live Twitch : Zack en roue libre.