PSG : Mbappé va plomber Kolo Muani en 2025 !

Amadou Diawara

Sur l'année 2024, Randal Kolo Muani est le meilleur buteur de l'équipe de France. Malgré tout, l'attaquant du PSG devrait perdre sa place de titulaire lors du prochain rassemblement. Alors que Kylian Mbappé va faire son retour avec les Bleus, Randal Kolo Muani devra se contenter d'un rôle de joker.

Depuis le début de l'année, Randal Kolo Muani est à la peine avec le PSG, mais il excelle en équipe de France. De moins en moins utilisé par Luis Enrique à Paris, l'attaquant de 25 ans jouit de la confiance de Didier Deschamps en Bleu. Et le sélectionneur tricolore a bien raison de miser sur Randal Kolo Muani. En effet, son numéro 12 est le meilleur buteur de la sélection en 2024 avec six réalisations. Malgré tout, Randal Kolo Muani devrait être rétrogradé au rang de joker lorsque Kylian Mbappé sera de retour avec l'équipe de France au mois de mars. C'est du moins ce qu'a affirmé Harold Marchetti, journaliste du Parisien, ce lundi.

«Il a peu pesé et n'a pas marqué»

« Quel avenir en équipe de France pour Kolo Muani, qui semble marquer le pas après ses deux dernières prestations ? Randal Kolo Muani est sur l'année civile le meilleur buteur des Bleus avec 6 réalisations et vous savez qui est le 2e ? CSC (contre son camp), car la France a bénéficié de ce coup de pouce à l'Euro face à l'Autriche, puis la Belgique et dimanche contre l'Italie… Ça dénote indéniablement d'un problème récurrent d'efficacité, même si en 6 matchs de Ligue des Nations la France a inscrit 12 buts », a écrit Harold Marchetti lors d'une série de questions réponses avec des internautes.

«Le retour de Mbappé est de nature à le réduire à un rôle de joker»

Dans la foulée, Harold Marchetti - spécialiste de l’équipe de France au service des sports du Parisien, en a rajouté une couche sur Randal Kolo Muani : « Sur ces deux dernières sorties avec les Bleus, il a montré de la bonne volonté, n’a pas démérité dans son rôle de harcèlement et sa disponibilité, mais il a au final peu pesé et surtout n'a pas marqué. Le retour attendu de Mbappé pour les quarts de finale de la Ligue des nations en mars est de nature à le réduire à un rôle de joker, même si à date ni Thuram et pas plus Barcola n'ont été à leur avantage. L'animation offensive est le principal chantier de Deschamps et de son staff pour 2025 ».