Deux renforts arrivent au PSG, c'est imminent !

Le PSG de Luis Enrique devrait récupérer deux renforts de poids après la trêve internationale. Le club de la capitale devrait en effet assister aux retours de blessure de Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez. Les deux joueurs seraient désormais aptes à reprendre la compétition et devraient reprendre l’entraînement collectif très prochainement.

Le PSG devrait avoir une bonne surprise après la trêve internationale. Blessé en début de saison, Gonçalo Ramos se rapproche très sérieusement de son retour. Mais le buteur portugais n’est pas le seul. Lucas Hernandez devrait également revenir dans le groupe. Gravement touché au genou gauche depuis mai, l’international français se serait remis plus rapidement que prévu de sa blessure.

Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez enfin de retour ?

Comme le rapporte RMC Sport, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez devraient d’ailleurs reprendre l’entraînement collectif cette semaine. Les deux joueurs du PSG seraient aptes à reprendre la compétition. Luis Enrique devraient donc obtenir de sérieux renforts dans son effectif. Le technicien espagnol disposera d’une bonne option pour suppléer Nuno Mendes avec Lucas Hernandez. Gonçalo Ramos, lui, devrait avoir une carte à jouer en attaque au vu des galères parisiennes dans la finition depuis le début de saison.

Le PSG ne veut prendre aucun risque !

« Le retour de Ramos, prévu après la trêve internationale, va changer des choses. [...] On peut légitimement penser qu'avec Ramos, le PSG aurait au moins deux points de plus, avec une victoire contre le PSV. Il aurait aujourd'hui 6 points, serait 17 ou 18e, comme le Bayern ou le Real » expliquait d’ailleurs le journaliste Dominique Séverac il y a quelques jours. Le PSG va donc pouvoir compter sur de nouvelles options avant la trêve hivernale. Reste maintenant à voir ce que Luis Enrique décidera de faire avec Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez. La tendance serait à ne prendre aucun risque avec les deux joueurs, afin d’éviter toute rechute. À suivre...