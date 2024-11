Mercato - PSG : L'avenir du boss relancé par Luis Enrique ?

Amadou Diawara

Durant l'intersaison 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Luis Campos. Le Portugais a signé à Paris pour un durée de trois saisons, et ce, pour jouer le rôle de conseiller football. En fin de contrat le 30 juin, Luis Campos serait prêt à rempiler au PSG, mais seulement si, et seulement si, on lui offre une revalorisation salariale similaire à celle de Luis Enrique.

Le 1er juillet 2022, le PSG a annoncé l'arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football. Lors de sa signature à Paris, le Portugais a paraphé un bail de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le PSG, Luis Campos pourrait partir cet été.

PSG : Campos veut un contrat à la Luis Enrique

Pour ne pas voir Luis Campos prendre le large le 1er juillet, les hautes sphères du PSG aurait démarré les discussions pour le prolonger. Toutefois, le dirigeant de 60 ans ne semble pas être pressé d'accélérer les négociations avec le club parisien. En effet, Luis Campos aurait des revendications bien précises pour rempiler avec le PSG. A en croire SPORT, le Portugais devrait obtenir une revalorisation salariale lorsqu'il paraphera un nouveau bail à Paris, au même titre que Luis Enrique, qui est également engagé jusqu'a 30 juin. D'après le média espagnol, Luis Campos souhaiterait que les conditions de son augmentation soient similaires à celles du coach du PSG. Une exigence essentielle à ses yeux. Nasser Al-Khelaïfi sait donc ce qui lui reste à faire pour convaincre Luis Campos.

Arsenal est en embuscade pour Luis Campos

D'après les indiscrétions de SPORT, la direction du PSG doit se méfier d'Arsenal. Alors qu'Edu a démissionné de son poste de directeur sportif au début du mois de novembre, les Gunners voudraient miser sur Luis Campos pour le remplacer. Reste à savoir si le dirigeant portugais est prêt. à snober le PSG pour migrer vers Londres.