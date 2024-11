Mercato - RC Lens : Une recrue déjà sur le départ ?

Arnaud De Kanel

Arrivé cet été en provenance du BATE Borisov, Sidi Bane n'a toujours pas eu l'occasion de fouler les pelouses de Ligue 1 avec le RC Lens. Le jeune défenseur sénégalais se contente d'évoluer en réserve pour le moment car la concurrence est trop forte dans l'équipe de Will Still. Une solution pourrait être trouvée cet hiver.

Alors que le RC Lens pensait perdre Kevin Danso cet été, les dirigeants artésiens avaient anticipés en recrutant Malang Sarr et Sidi Bane. Suivi depuis plusieurs mois, le défenseur sénégalais est arrivé en provenance du BATE Borisov avec l'objectif de s'inscrire dans la rotation. Or, le transfert de Danso à l'AS Roma a échoué et Will Still se retrouve donc avec un élément défensif en trop. Pour ne rien arranger, Kodir Khusanov s'est révélé et cela oblige donc le coach belge à ne pas convoquer Bane. Pierre Dréossi avait pourtant indiqué qu'il avait sa place.

« Nous sommes heureux d’officialiser l’arrivée de Sidi Bane au RC Lens. Défenseur prometteur, polyvalent et bon relanceur, Sidi tire également de son parcours atypique une grande force mentale. Malgré son jeune âge, il a déjà été confronté au haut niveau européen à plusieurs reprises. S’il faudra lui laisser le temps de s’affirmer, il a déjà les prérequis pour renforcer le groupe de Will Still », avait confié le directeur sportif du RC Lens dans un communiqué. Il pourrait se relancer cet hiver dans un nouveau club.

Bane intéresse des clubs français

Six mois après son arrivée, Sidi Bane pourrait rebondir en France pour trouver du temps de jeu. Selon Africafoot, le SCO Angers et Bastia auraient des vues sur le défenseur central sénégalais. Reste à voir si ces deux destinations séduiront Sidi Bane, en quête de temps de jeu afin de s'aguerrir. Le RC Lens privilégie un prêt par peur de ne pas voir revenir son défenseur.