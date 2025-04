Christophe Galtier : L'annonce surprise du PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est officiel depuis le coup de sifflet final à La Beaujoire mardi soir. Le PSG, grâce à son nul (1-1), est invaincu à l'extérieur en championnat depuis 39 matchs. Soit une rencontre de plus que l'AC Milan de Fabio Capello pendant les années 90. De quoi faire jubiler Luis Enrique qui a fait une dédicace à Christophe Galtier, au passage.

Le Paris Saint-Germain voyage très bien. Non pas en Ligue des champions où le club de la capitale a concédé une défaite à Villa Park (2-3 contre Aston Villa) à l'Allianz Arena (0-1 contre le Bayern Munich) ou encore à l'Emirates Stadium (0-2 contre Arsenal) rien que cette saison en C1. Cependant, en Ligue 1, la réalité est tout autre.

Le PSG efface un record de l'AC MIlan... vieux de 30 ans !

Grâce à son nul concédé à Nantes mardi soir (1-1), le PSG a maintenu son invincibilité à l'extérieur en Ligue 1 et enchaînant un 39ème match sans s'incliner loin du Parc des princes. Le record de l'AC Milan dans les années 90 avec Fabio Capello à la baguette est donc tombé. De quoi remplir de joie Luis Enrique. L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas manqué de remercier Christophe Galtier, son prédécesseur sur le banc de touche parisien, qui avait posé les fondations de ce record.

«Je félicite monsieur Galtier et son staff qui ont commencé cette série»

« Aujourd’hui est un jour spécial où nous battons un beau record que peu d’équipes peuvent atteindre. Le record d’un Milan exceptionnel que nous avons amélioré. Et je félicite monsieur Galtier et son staff qui ont commencé cette série. Et je félicite aussi l’équipe et les joueurs pour avoir atteint cet objectif en tout point impressionnant mais que nous ne recherchions pas forcément: 39 matchs de suite sans défaite à l’extérieur. Il faut de la chance pour réussir cela. Ça aurait été encore mieux de fêter cela avec une victoire ». a confié Luis Enrique en conférence de presse mardi soir après le nul à La Beaujoire (1-1).